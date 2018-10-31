Nevşehir’in Fırsatları Para Dergisinde

Nevşehir, Para Dergisi 28 Ekim sayısında yer aldı. Zengin içeriği ve rahat okunan sayfaları ile Türkiye'de güler yüzlü bir ekonomi dergisi olan ve bu özelliği ile işadamları, yöneticiler ve yatırımcıların sürekli dikkatini çeken Para Dergisi bu haftaki yeni sayısında Nevşehir’in fırsatlarını Türkiye ve dünya ile buluşturdu.

Bu haftaki son sayısını Nevşehir'e ayıran Para Dergisi, Anadolu’nun kültür ve turizm başkenti Nevşehir'i ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıttı. Son 15 yılın ekonomik atılımlarını ve Devlet teşvikleriyle elde edilen kalkınmayı model olarak ele alan dergi özellikle yatırımcılara Nevşehir'in kalkınan yüzünü göstererek tarım, turizm, eğitim ve ticaret merkezi Nevşehir'e yatırım yapmalarını tavsiye etti.

Nevşehir'in Kabak çekirdeğinden, üzümüne yöresel lezzetlerinin de anlatıldığı dergide Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ın da açıklamalarına yer verilmiş.

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