Nevşehir’in dört bir yanından davul – zurna sesleri yükseldi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Askerlik Şubesi Başkanlığının açıklamalarına göre sevk evraklarıyla birlikte birliklerine teslim olacak asker adayları aileleri, yakınları ve arkadaşları tarafından adeta düğün havasında uğurlanmaya devam etti hafta sonunda da.

Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü için vatani görevlerini yapmak için hazırlanan, üzerlerine asılan Türk Bayrakları ile elleri kınalı arkadaşlarıyla hayatlarının bu son derece özel gününü paylaşan asker adayları aileleri ve yakınlarının alkışlarıyla, “En büyük asker, bizim asker” naralarıyla, omuzlarda yolcu ediliyor.