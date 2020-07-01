Nevşehir’in Bir Hayali Gerçeğe Dönüşüyor

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Kalesi etrafında 6. Yüzyıl’dan günümüze sürekli bir yaşamın olduğu ve içerisinde çok sayıda kaya oyma yaşam alanı, mezar odaları, su tünelleri ve kilisenin bulunduğu kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme kazandırılması için uzun süredir yürütülen çalışmalarda artık son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ‘Koruma Amaçlı İmar Plan’ çalışmaları sürdürülen bölgede tarihini dokuya uygun olarak ahşap gezi güzergahlarının oluşturularak iç mekan aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Arı, kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin adeta bütünleştiği Nevşehir Kalesi ve çevresinde de ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaya oyma yamaç yerleşim merkezi ile birlikte turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi’nde aydınlatma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Arı, kalenin çevresinde seyir noktaları, yürüyüş yolları ve otopark alanları oluşturulduğunu belirtti.

Niğde yolundan ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden kaleye uzanan bağlantı yolunun sıcak asfalt seriminin geçtiğimiz günlerde yapıldığını hatırlatan Arı, “Kale bölgesinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 20 Temmuz ‘da, şehrimizin kuruluş yıldönümünde inşallah coşkulu bir kalabalıkla ve coşkulu bir törenle yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkaracağız. Nevşehir dünyanın ve Türkiye’nin kıskanacağı bir yer haline geliyor. Zaman zaman kardeşlerim bana sosyal medyadan yazıyorlar ‘başkanım iş sahası açın’ diye. Evet belediye başkanının görevi iş sahası açmak değil ama bu şehrin bir ferdinin bile işi olamamasına gönlümüz razı gelmez. Büyük çaba sarf ediyoruz. İşte kale bölgesine bu denli önem vermemizin sebebi bu. Buraya yaklaşık 1,2 milyar lira yatırım geldiği andan itibaren şehirdeki değişimi, dönüşümü ve ekonomik kalkınmayı sosyolojik, fiziksel değişimi, psikolojik değişimi hep birlikte yaşayacağız. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaya oyma yamaç yerleşim merkezi yakınlarındaki tarihi Meryem Ana ve Çanlı Kiliselerinin restorasyon çalışmalarının da kısa süre içerisinde başlayacağını ve kiliselerin bulunduğu alan ile Nevşehir Kalesi arasındaki bağlantı yolunda da iyileştirme çalışması yaptıklarını söyleyen Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bölgemize biliyorsunuz geçen yıl 3 milyon 650 bin turist geldi. Bölgede bu yıl pandemi süreci olmasaydı bu yıl 5 milyon ve 2023 yılında 7 milyon turist hedefimiz vardı. Buna karşın şehrimizin turizmden aldığı pay maalesef sıfırdı. Biz bu şehri turizmde bir merkez haline getireceğiz ve turizmden alınan payın şehirle de paylaşılmasını sağlayacak bir çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. Tabi siz bunu planlarsınız ama elinizde yeterli enstrüman olmayabilir. Fakat bizim elimizde gerçekten ciddi bir enstrüman vardı. Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezine sahibiz. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir enstrüman. Beraberinde ise bölgemizdeki Ortodoksların en büyük ikinci kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi, yanında Rum Hamamı ve yine yanında Çanlı

Kilise var. Yani bölgemiz tamamıyla kompleks halinde ciddi bir enstrümandı. Biz vaat ettiğimiz şeyi gerçekleştirmek için bir emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığında bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Turizm Bakanımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Turizm Bakanımızın bölgemizi ziyaretiyle birlikte buradaki potansiyeli görmesiyle her türlü desteği vereceğini ifade etti. Bizde iyi bir hamle başlattık. Hem bir taraftan yenileme alanında çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan koruma amaçlı imar planlarını yapıyoruz. Koruma amaçlı imar planlarını yaparken de burayı turizme açma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada turizme açmayla alakalı iki aşamalı bir planımız vardı. Bunun birinci aşaması var olan ören yerlerinin, kalenin, kilisenin turizme açılması ikincisi de mimariye uygun bir şekilde bizim tarihi kültürel doğal yapılarımıza hiçbir şekilde zarar vermeden butik otellerin, çarşıların, sosyal alanların, kültürel faaliyet yapacağımız alanların, müzelerin, galerilerin oluşturulmasıydı. İkisi tabi ki birbirinden çok farklı şeylerdi. Birinci aşamada bizim burayı turizm destinasyonu haline getirip artık ören yerlerimizi turistlerin gezmesini temin etmek istiyorduk. Bunun için belediyenin neredeyse tüm imkanlarını buraya seferber ettik. İlk önce ana hattı kale bölgemize ve arka taraftan Aksaray yoluna bağlayacak özel bir yol yaptık. Kalemize giden tüm yolları kaldırım taşları, arnavut taşlarıyla iyileştirerek kaleyi bu işin içine çekecek bir hale getirdik. Beraberinde ören yerlerini gezmek için gezi güzergahları oluşturduk. Ahşap yollar ile birlikte artık bir insanımız gelecek ören yerlerini gezecek. Beraberinde Meryem Ana Kilisesini kaleye bağlayacağımız yollarda yapım aşamasındayız. Meryem Ana Kilisesi ile ilgili çalışmalarımız bitti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yakın zamanda buranın restorasyonu başlayacak. Burası gerçekten şehir turizmine, ülke turizmine ve dünya turizmine başka bir renk başka bir heves getirecek.” diye konuştu.



