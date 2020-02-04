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Nevşehir’in belde nüfusları açıklandı
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde nüfusları açıklandı.
Nevşehir 04.02.2020, 12:31
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde nüfusları açıklandı.
Nevşehir’in il genelinde nüfus yoğunluğu olan en büyük beldesi ise yine 4 bin 57 nüfus sayısı ile Nar beldesi olurken Nar beldesini, 4 bin 384 ile Kalaba beldesi ve 4 bin 347 nüfusu ile Kaymaklı beldesi takip etti.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre, Çat 2 bin 109, Göre 2 bin 306, Göreme2 bin 314, Kavak 2 bin 644, Kaymaklı 4 bin 347, Nar 4 bin 657, Sulusaray 2 bin 92, Uçhisar 3 bin 844, Karapınar 2 bin 947, Tatlarin 2 bin 137, Çalış 2 bin 43, Kalaba 4 bin 384, Özkonak 3 bin 327, Yazıhüyük 3 bin 655, Ortahisar 3 bin 65 açıklandı.