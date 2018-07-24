Nevşehir’in arapsaçına dönen trafiğine kim, ne zaman çözüm üretecek?

NEVŞEHİR(MHA) Aracı olanın derdi var dedirten, toplu taşıma araçlarının duraklara park eden bilinçsiz sürücüler nedeniyle yol ortasında durup yolcu indirip bindirdiği, sağlı sollu araç parklarına izin verilmesi nedeniyle 4 şeritli yolun iki şeritli yola dönüştürüldüğü Nevşehir il merkezinde geçtiğimiz günlerde de objektiflerimize yansıdığı üzere araçlar artık kaldırımlara park edilir hale gelmiş durumda.

Yıllardır yanlış yapılanma, ileriyi görememek gibi nedenlerle şehir merkezinin adeta tek bir yola mahkum edildiği il merkezinde kentsel dönüşüme umut bağlayanların da daha uzun süre bu umutlarını yeşertmeye devam edecekleri de gözleniyor. Zira il merkezinde Pazaryerinin hemen altından başlayacağı ifade edilen kentsel dönüşüm çalışmaları da istenilen seviyeye ulaşmış değil.

Ana yol üzerinde bir kırmızı ışıkta kuyrukların oluştuğu, vatandaşın bu hengamede karşıdan karşıya geçebilmek için adeta cambazlık yapmak durumunda kaldığı Nevşehir il merkezindeki trafiğe köklü bir çözüm üreten henüz ortaya çıkmadı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 16:02