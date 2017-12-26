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Nevşehir’in 7 yöresel ürünü var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Genelgesi uyarınca; Resmi Gazetenin nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin

26 Aralık 2017 Salı 13:10
Nevşehir’in 7 yöresel ürünü var
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Genelgesi uyarınca; Resmi Gazetenin nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğünce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir İl ve İlçe Ziraat Odaları, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasının önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçileri belirlenmiş ve 16.12.2016-23.12.2016 tarihleri arasında 7 (Yedi) gün süre ile web sitesinde yayınlandı. 
Yapılan belirlemelere göre Nevşehir’in yöresel ürünleri arasında Nevşehir Simidi, Nevşehir Tahinli Simidi, Derinkuyu Kuru Fasülyesi, Derinkuyu Çöreği, Ürgüp Köftürü, Ürgüp Kadın Tırnağı Kabak Çekirdeği, Kaymaklı kasabası Kuru Kaymağı yer aldı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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