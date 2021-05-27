Nevşehir’in 14 projesine 10 milyon 970 bin 750 TL KOP desteği sağlandı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında 2021 Yılı KOP Mali Destek Programları destek protokolü imzalandı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında 2021 Yılı KOP Mali Destek Programları destek protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol kapsamında; “7 milyon 57 bin lira ile 1 adet Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı, 636 bin lira ile 2 adet Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı, 1 milyon 258 bin 750 lira ile 8 adet KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi, 370 bin lira ile 1 adet KOP bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, 449 bin lira ile 1 adet Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), 1 milyon 200 bin lira ile 1 adet Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi desteklenmiş oldu.
Bugüne kadar Nevşehir’e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri kapsamında 81 projede 67 milyon Türk Lirası mali destek sağlandı.