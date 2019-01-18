'Nevşehir’i yeniden Karoser sanayinin merkezi yapacağız'

NEVŞEHİR(MHA) Oda başkanı Ramazan Vedat Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan MHP heyetinde il başkanı İlhan Kaya, MYK Üyesi Mehmet Varol, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ile partililer de yer aldılar.

Burada oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden sorunlarını dinleyen MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Marangoz, Karoserci esnafının sorunlarına köklü çözüm üretebilecek projeleri bulunduğunu söylerken, Karoser sanayiinde Nevşehir’in yeniden bir numara olabilmesini arzu ettiklerini de dile getirdi.