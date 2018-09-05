Nevşehir’e yurtdışından 2 bin 257 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e yurtdışından 2 bin 257 kişinin göç ettiğini açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale’ye yapılan göç ve giden göç sayısını açıkladı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurtdışından Nevşehir’e 2 bin 257 kişi, Kırşehir’e 5 bin 703 kişi, Niğde’ye 718 kişi, Aksaray’a 4 bin 686 kişi ve Kırıkkale’ye ise 2 bin 177 kişinin göç ettiği açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü’nde illerden giden göç sayısı da açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde yine yapılan açıklamaya göre, Nevşehir’den 704 kişi, Kırşehir’den bin kişi, Niğde’den 537 kişi, Aksaray’dan 2 bin 142 kişi ve Kırıkkale’den 788 kişi göç etti.