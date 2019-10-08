Nevşehir’e Yeni Kazandırılacak Su Depoları İçin Temel Atma Töreni Düzenlenecek

Nevşehir'in içme suyu konusunda önümüzdeki yıllarda sorun yaşamaması için çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, geçtiğimiz aylarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Nevşehir'e 3 yeni su deposu kazandırılıyor. Yapımı için geçtiğimiz günlerde ihale sözleşmesi imzalanan depolar için bugün saat 12.30’da temel atma töreni düzenlenecek.

Eski SSK Hastanesi arkasındaki Karşı Dağ mevkiinde gerçekleştirilecek olan törene tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Su depolarının yapımının tamamlanması ile Nevşehir’in daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak. Bu da özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerini ciddi oranda azaltacak. Biz söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.