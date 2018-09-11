Nevşehir’e otantik millet kırathanesi kazandırılıyor

Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Bey Konağı , Millet Kıraathanesine dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathaneleri’ nin açılması yönündeki talimatlarının ardından, Nevşehir Belediyesi tarafından da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Güzelyurt Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Han Köprülü Kavşağının hemen üzerinde bulunan iki katlı ahşap yapının Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından kararlaştırılmıştı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen , Millet Kıraathanesine dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz ile birlikte merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen, ahşap yapı sanatının incelikleri ile bezeli bu merkezin , Türkiye’nin otantik görünümlü Millet Kıraathanelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Yeşil alanları ile de dikkat çeken Millet Kıraathanesinin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağı bilgisini aktaran Seçen, Millet Kıraathanesine çocuklarıyla birlikte gelen ailelerin çocukları için de ayrı bir oyun parkurunun da merkezde oluşturulacağını belirtti.

Çok sayıda kitap ile donatılı hale getirilecek Millet Kıraathanesi’nde internet hizmetinin de sunulacağını ifade eden Seçen, okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına önemli katkılar sağlayacak bu merkezden yararlanan herkese çeşitli ikramlarında herhangi bir ücret alınmaksızın sunulacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Seçen ,Millet kıraathanesinin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine kazandırılması için tüm belediye ekiplerinin mesai tanımaz bir anlayış içerisinde çalışma yaptıklarını söyledi.