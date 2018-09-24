Nevşehir’e Kadın İl Müftü Yardımcısı Atandı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyetine ilaveten Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu olan ve Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku)’nde doktorasına devam etmektedir.

İl Müftü Yardımcısı Nurcan Solak: “Kur'an ve Sünnet ışığında, toplumumuza doğru dînî bilgiyi sunmak, aile yapısını zedeleyen unsurların çözümüne dînî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin ma'nevî desteğini ulaştırarak "İNSAN YAŞAMINA DOKUNAN BİR DİN ALGISI" oluşturmak üzere hak, hakkâniyet ve adâlet çerçevesinde hareket etmeyi düstur edineceğiz. Allah Teâlâ müyesser eylesin, neticesinde bizleri mahcup eylemesin.” dedi.

İlimize yeni atanan İl Müftü Yardımcısı Nurcan Solak hocamıza biz de “hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun” diyor ve bu kutsal görevinde üstün başarılar diliyoruz.