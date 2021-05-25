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Nevşehir’e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yaz kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Nevşehir’e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı.
Nevşehir 25.05.2021, 18:38 26.05.2021, 09:16
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yaz kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Nevşehir’e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı.
Zara Hakimi Recep Yücel Nevşehir Hakimliğine, Çaykara Hakimi Ebru Tekin Nevşehir Hakimliğine, Kaynarca Hakimi Fatma Cansel Polat Keküllüoğlu Nevşehir Hakimliğine, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Naim Babür Alaybeyoğlu Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı Abdullah Başkan Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı Enes Furkan Kıskacı Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bekir Coşkun da Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına atandı.