Nevşehir’den Manavgat’a bir tır yardım gönderildi
Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar görenler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olabilmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti. Nevşehir halkı ve iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Savran, "Orman yangınlarına sebep olanlar kahrolsun. Belediyemiz itfaiye ekipleri Osmaniye ve Kozan’daki yangınların söndürme çalışmasına katıldı. Şimdi de Manavgat’a geçti. Bizim insanımız yardımseverdir. Zorluklara karşı her zaman birlikte olur. Hazırlanan yardım tırı ile biz de bölgeye giderek halkımızın geçmiş olsun dileklerini ileteceğiz." dedi.Yardım tırı, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından edilen duanın ardından bölgeye uğurlandı.