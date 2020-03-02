Nevşehir’den ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na Destek

27 Şubat'ta İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Nevşehir Belediyesi tarafından üzerinde Fetih Suresi’nin bulunduğu afişler hazırlandı.

Fetih Suresi’nin ‘Şüphesiz Biz Sana Apaçık Bir Fetih İhsan Ettik’ şeklindeki 1. Ayeti ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağının yer aldığı afişler harekatın başlaması ile birlikte kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara asıldı.

Türkiye’nin Suriye rejimine gerekli karşılığı en ağır şekilde verdiğini ve vermeye de devam edeceğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Allah kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Gün, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı bir ve beraber olma günü” dedi.