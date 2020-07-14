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Nevşehir’den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA KARARNAMESİ İLE NEVŞEHİR’E 1 VALİ YARDIMCISI ATANIRKEN 1 VALİ YARDIMCISI DA ANTALYA VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI.

Nevşehir 14.07.2020, 09:32
Nevşehir’den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir’e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Antalya Vali Yardımcılığına atanırken Batman Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren’de Nevşehir Vali Yardımcılığına atandı.

Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan’da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı.

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