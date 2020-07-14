Son Dakika
Nevşehir’den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA KARARNAMESİ İLE NEVŞEHİR’E 1 VALİ YARDIMCISI ATANIRKEN 1 VALİ YARDIMCISI DA ANTALYA VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI.
Nevşehir 14.07.2020, 09:32
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir’e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.
Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan’da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı.