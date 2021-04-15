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Nevşehir’de yılın ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yüzde 21 azaldı
Nevşehir’de yılın ilk üç ayından meydana gelen trafik kazaları 2020 yılının ilk üç ayına göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalış yaşandı.
Nevşehir 15.04.2021, 12:16
Nevşehir’de yılın ilk üç ayından meydana gelen trafik kazaları 2020 yılının ilk üç ayına göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalış yaşandı.
2020 yılının ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında 316 kişi yaralanırken bu yılın ilk 3 ayında 204 kişi yaralanmasının ardından yaralanma sayısında da yüzde 35 azalış meydana geldi.Nevşehir il genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında 115 bin 382 araç kontrol edilirken 21 bin 758 araca cezai işlem uygulandığı belirtilirken 600 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.