Nevşehir’de yılbaşına alternatif tek programı AGD yaptı

Nevşehir Merkez, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde yapılan programlara ilgi oldukça yoğundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Mekke ve Kudüs konulu sinevizyon gösterileri de izlendi.

Din görevlisi Ömer Yiğit’in Kuranı Kerim tilavetiyle devam eden programda ayrıca minik öğrenciler ilahiler okudular, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Biçkes, Mekke’nin fethinin İslam dinindeki önemi ve Kudüs’ün dinimizde yeri konularında açıklamalarda bulundu.

Nevşehir merkez ve Acıgöl Anadolu İmam Hatip okullarının önemli ölçüde katkı sağladıkları Mekke’nin Fethi ve Kudüs gecesinde ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan Siyer-i Nebi sınavında dereceye girenlere ödülleri de verildi. Toplam 24 ödülün sahiplerini bulduğu ödül töreninde yarışmada dereceye giren 12 kişi altın ile ödüllendirilirken, 12 kişiye de mansiyon ödülü takdim edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Nevşehir Şube Başkanı Abdurrahim Doğru, “Noel gecesini Mekke’nin Fethi ve Kudüs gecesine çeviren tüm katılımcılara, programların düzenlenmesinde destek verenlere teşekkür ederiz. Şuurlu gençliğimizin öncüsü Anadolu Gençlik Derneğimize destek veren tüm Nevşehir halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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