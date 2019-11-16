Nevşehir’de Yeni Doğanlar ve Vefat Edenler İçin Fidan Dikilecek
Nevşehir’de yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na yeni fidanlar dikiliyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılacağı etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Nevşehir’de yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edinmek, çevre anlayışını geliştirmek amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve bu amaçla her yeni doğan ve vefat edenler için dikilen fidanlarla oluşturtulan Vefa Ormanı’nda 2. fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.
Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Vefa Ormanı’na ulaşım için Saat 15.30’dan itibaren Nevşehir Belediyesi önünden servisler kaldırılacak.
Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından şehirde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için bir fidan dikiliyor. Bu amaçla oluşturulan Vefa Ormanı’na ilk fidanlar 9 Ağustos 2019 tarihinde dikilmişti. Dikilen fidanlar üzerinde yeni doğan bebekler ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar yer alıyor. Vatandaşlar dilemeleri halinde yeni doğan bebekleri ve vefat eden yakınları için dikilen fidanların bakımını üstenebiliyor.
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