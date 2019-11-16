Nevşehir’de Yeni Doğanlar ve Vefat Edenler İçin Fidan Dikilecek

Nevşehir’de yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edinmek, çevre anlayışını geliştirmek amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve bu amaçla her yeni doğan ve vefat edenler için dikilen fidanlarla oluşturtulan Vefa Ormanı’nda 2. fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra yeni doğan bebekleri ve vefat eden yakınları adına fidan dikiminin yapılacağı ailelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlik 17 Kasım 2019 Pazar günü Saat 16.00’da başlayacak.

Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Vefa Ormanı’na ulaşım için Saat 15.30’dan itibaren Nevşehir Belediyesi önünden servisler kaldırılacak.

Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından şehirde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için bir fidan dikiliyor. Bu amaçla oluşturulan Vefa Ormanı’na ilk fidanlar 9 Ağustos 2019 tarihinde dikilmişti. Dikilen fidanlar üzerinde yeni doğan bebekler ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar yer alıyor. Vatandaşlar dilemeleri halinde yeni doğan bebekleri ve vefat eden yakınları için dikilen fidanların bakımını üstenebiliyor.