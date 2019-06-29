Nevşehir’de yaz spor okulları bin 500 öğrencinin katılımıyla başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor okulları bugün düzenlenen program ile başladı.
Yaz Spor okulları açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken program daha sonra halkoyunlar ekibinin gösterileri ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından sporcuların çelitli gösteriler yapmasıyla sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlene yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, dağcılık, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kick boks, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, su topu, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme kursları yer alıyor.Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 14:25