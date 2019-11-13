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Nevşehir’de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.
Nevşehir 13.11.2019, 09:17 13.11.2019, 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve okul geçitlerinde uygulama yapıldı. Yapılan denetimlerde 223 araç kontrol edilirken yayalara yol vermeyen 49 araç ve sürücüne cezai işlem uygulandı.
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