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Nevşehir’de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.

Nevşehir 13.11.2019, 09:17 13.11.2019, 09:38
Nevşehir’de yayalara yol vermeyen 49 araca ceza yazıldı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulmasına yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve okul geçitlerinde uygulama yapıldı. Yapılan denetimlerde 223 araç kontrol edilirken yayalara yol vermeyen 49 araç ve sürücüne cezai işlem uygulandı.

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