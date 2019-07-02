Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Mahir Durmaz’ın ise vücudunda çok sayıda kırık tespit edilirken Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.
Nevşehir’de yaya çarpıp kaçan şüpheliler yakalandı
Nevşehir’de dün akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Mahir Durmaz’ın ise vücudunda çok sayıda kırık tespit edilirken Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.
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