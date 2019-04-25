Nevşehir’de yatırımlar ele alındı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Nevşehir’de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda; Nevşehir’de hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projeler konusunda görüş alışverişinde bulunarak, istişareler yapıldı.Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.