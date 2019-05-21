Nevşehir’de yağma suçundan aranan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İlamat ve İnfaz bürosunca yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince Kozaklı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Nevşehir İlamat ve İnfaz bürosunca yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.M. ikamet etmiş olduğu otelde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.