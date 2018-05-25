Nevşehir’de uyuşturucuya geçit yok

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak veya bulundurmak suçlarından 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.D. ve S.E.B. emniyetteki ifadelerinin ardından yasal işlem yaparak serbest bırakırken, uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından aranan firari şahıs D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.