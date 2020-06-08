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Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNE VE UYUŞTURUCU KULLANANLARA KARŞI GÖZ AÇTIRMIYOR.
Nevşehir 08.06.2020, 09:34
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullananlara karşı göz açtırmıyor.
Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.