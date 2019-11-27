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Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından İl Merkezinde Yapılan Ev Aramasında Uyuşturucudan 5 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.

Nevşehir 27.11.2019, 16:57 27.11.2019, 19:50
Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan ev aramasında uyuşturucudan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde 5 şüphelinin yapılan ev aramasında 12.79 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alından 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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