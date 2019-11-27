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Nevşehir’de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından İl Merkezinde Yapılan Ev Aramasında Uyuşturucudan 5 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Nevşehir 27.11.2019, 16:57 27.11.2019, 19:50
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde 5 şüphelinin yapılan ev aramasında 12.79 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alından 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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