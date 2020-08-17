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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Nevşehir 17.08.2020, 11:19
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlalar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmalarında 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında ise 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.