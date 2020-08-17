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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Nevşehir 17.08.2020, 11:19
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye işlem yapıldı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlalar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmalarında 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında ise 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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