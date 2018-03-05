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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ederken, uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:51
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ederken, uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 4 kişiye yasal işlem yaptı. Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada araç içerisinde bulunan Y.Ö.’den 10 gram bonzai, 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan H.İ.K. ve S.B.’den 12 gram esrar, Sümer Mahallesi eski Pazar yerinde şüphe üzerine üst araması yapılan M.K.’dan 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslara yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.03.2018 15:23
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