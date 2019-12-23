Son Dakika
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Yapılan Çalişma Sonrasında Uyuşturucudan 4 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Nevşehir 23.12.2019, 15:15 23.12.2019, 15:35
2
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında uyuşturucudan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
|İmsak
|06:21
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:45
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:31
|Yatsı
|18:55