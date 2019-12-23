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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Yapılan Çalişma Sonrasında Uyuşturucudan 4 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.

Nevşehir 23.12.2019, 15:15 23.12.2019, 15:35
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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında uyuşturucudan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu araç içerisinde ve ev aramasında 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 38 adet uyuşturucu içmede kullanılan pipet, 1 adet rulo şeklinde alüminyum folyo ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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