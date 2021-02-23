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Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Nevşehir 23.02.2021, 09:15
Nevşehir’de uyuşturucudan 3 kişi yakalandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli H.E.’nin yapılan üst aramasında 10 adet captagon hap ele geçirilirken, şüpheliler E.T. ve M.Ç.’nin yapılan aramalarında ise 3,90 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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