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Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Nevşehir 12.09.2020, 14:37
Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli Y.C. ve B.K.’nın yapılan üst aramasında 3 parça halinde 7,75 gram eroin ve 5 adet suboxone hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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