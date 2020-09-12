Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli Y.C. ve B.K.’nın yapılan üst aramasında 3 parça halinde 7,75 gram eroin ve 5 adet suboxone hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.