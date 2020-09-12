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Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi yakalandı
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Nevşehir 12.09.2020, 14:37
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli Y.C. ve B.K.’nın yapılan üst aramasında 3 parça halinde 7,75 gram eroin ve 5 adet suboxone hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.