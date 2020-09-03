Son Dakika
Nevşehir’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN VE TİCARETİNİ YAPAN ŞAHISLARIN DEŞİFRESİNE YÖNELİK YAPILAN SOKAK ÇALIŞMASINDA, 106,13 GRAM METAMFETAMİN, 62,87 GRAM BONZAİ, 3 ADET HASSAS TERAZİ, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 28 ADET TABANCA MERMİSİ ELE GEÇİRİLİRKEN KADIN ŞAHIS T.Ö. VE K.C.D. YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Nevşehir 03.09.2020, 16:29 03.09.2020, 21:41
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmasında, 106,13 gram metamfetamin, 62,87 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca mermisi ele geçirilirken kadın şahıs T.Ö. ve K.C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.