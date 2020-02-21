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Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir’de Yasaklı Hapların Yanı Sıra Uyuşturucu Sattığı Tespit Edilen Bir Şüpheli Polis Ekiplerince Yakalandı.
Nevşehir 21.02.2020, 09:54
Nevşehir’de yasaklı hapların yanı sıra uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın şahsa adli işlem yapılırken uyuşturucu sattığı tespit edilen A.D.S.M’e ise uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.D.S.M. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.