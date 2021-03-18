Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak çalışmalarında uyuşturucu taciri 1 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak çalışmaları kapsamında 628,84 gram bonzai, 7,64 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet hap, bin 860 lira para, 15 adet tabanca fişeği ele geçirilirken şüpheli A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.