Nevşehir’de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir merkez, Ürgüp ve Avanos ilçelerinde yapılan 31 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrasında 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir, Ürgüp ve Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 23’ü emniyetteki ifadelerinden ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 8 kişiden Ersoy U., Emre Ş., Uğur Y., Mehmet N., Soner K. ve Abidin İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken A.C.A ve İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.