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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonları sonrasında yakalanan 21 şahıstan 4’ü tutuklandı.
Nevşehir 14.09.2020, 11:32
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonrasında 16,28 gram esrar, 1,89 gram metamfetamin, 7,75 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet kök Hint kenevir, 159,67 gram metamfetamin, 37,09 gram esrar ele geçirilirken 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.