Nevşehir’de U14 Türkiye Şampiyonası grup maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Türkiye şampiyonası 1. Kademe Grup Maçları 6 takımın katılımı ile Nevşehir’de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Türkiye şampiyonası grup maçları 23-25 Mart tarihleri arasında Nevşehir’de oynanacak. Nevşehir’de oynanacak olan U14 maçlarına Ankara takımlarından Sincangücüspor, Genç Kartallar, Kayseri Atletikspor, Yozgat Bozokspor, Çorum Belediyespor ve Kırşehir Atak ve G.S. takımları katılacak.

Nevşehir’de 3’er takım şeklinde A ve B grubu şeklinde oynanacak olan müsabakalarda gruptan birinci çıkan takımlar arasında oynanacak olan final maçı sonrasında birinci olan takım bir üst tura çıkacak.