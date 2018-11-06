Nevşehir’de trafikte kara noktalar

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir'de yıl içerisinde trafik kazalarının en fazla gerçekleştiği yerlerin tespit edildiği belirtilirken, bu alanlarda araç sürücülerinin daha dikkatli araç kullanmalarının can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı sorumluluk alanına giren Nevşehir il merkezinde Adnan Menderes, Karayolları, Avanos ve yeni sanayi kavşağı, Beğendik Mağazası önü, Nevşehir- Aksaray karayolunun karaca ören köyü yokuşu, Nevşehir - Ürgüp karayolu Nevşehir E Tipi kapalı Ceza evi ile aynı güzergahta Uçhisar-Kavak kavşağı, Nevşehir Hacıbektaş yolu kaymakam çeşmesi, Nevşehir- Niğde karayolu Çardak yokuşu ve Derinkuyu Kobra deresi ile Avanos -Kalaba yolu Devebağırtan mevki Göynük köprüsü ve Mahmat yolu trafikte kara noktalar olarak belirlendiği bildirildi.

Sürücülerin bu güzergahlarda araç kullanırken azami hız sınırlarına uymalarını ve trafik kural ve işaretçilerine uymaları gerektiğine dikkat çekiliyor.