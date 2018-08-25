Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Ürgüp istikametinden Nevşehir’e gelmekte olan Süleyman Çöloğlu yönetimindeki 06 GE 8900 plakalı araç, Nevşehir’den Uçhisar’a gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Filiz Demir yönetimindeki 01 AYY 224 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2018, 11:23