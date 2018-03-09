Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’den Kayseri istikametine gitmekte olan 38 D 2595 plakalı araç ile Ürgüp’ten Nevşehir’e gelmekte olan 19 SU 572 plakalı araç Ürgüp Türban kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.