Nevşehir’de trafiğe kayıtlı 117 bin 799 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayı itibarıyla Nevşehir’de 117 bin 799 trafiğe kayıtlı araç olduğu bildirildi.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale illerinde Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı sonu itibarıyla Nevşehir’de 117 bin 799, Niğde’de 104 bin 384, Kırşehir’de 68 bin 54, Aksaray’da 122 bin 661 ve Kırıkkale’de 70 bin 185 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:25