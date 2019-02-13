Nevşehir’de Terzioğlu faktörü

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz genel seçimde ittifak ile seçime giren saadet partisi bu seçimde ittifaklara kapı kapatması seçmen bazında saadet partisini yeniden bir seçenek olarak öne çıkardı. Nevşehir özelinde konu ele alındığında halk arasında şu söylem sıkça dillendirilmeye başlandı; “Adaylar içinde en kaliteli aday saadet Partisinindir ama belediyeyi alabilecek mi, onu bilemiyoruz”

SP adayı Dr. Fatih Terzioğlu bir çok kesimle görüşmeler halinde ve çok farklı kesimlerden oy desteği almanın peşinde. AK parti ve MHP nin karşılıklı adaylarını çekme ihtimalinin konuşulduğu bu günlerde Nevşehir için oluşacak bir gelişme bütün dengeleri altüst etmeye yeterli olacak. Bu durumda Nevşehir de Cumhur ittifakı adayı ile Saadet partisinin Adayı Terzioğlu arasında kıran kırana bir mücadeleye gebe olacağa benziyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:36