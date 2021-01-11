Nevşehir’de terör operasyonu: 2 gözaltı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör soruşturması kapsamında terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alan Suriye uyruklu bir kişi ile FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüphelilerde Suriye uyruklu şahsın deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenilirken FETÖ üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.