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Nevşehir’de Temmuz ayında 515 konut satıldı
TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TEMMUZ AYI KONUT SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANIRKEN AKSARAY, NİĞDE, KIRIKKALE VE KIRŞEHİR İLLERİNİN ARASINDA BULUNDUĞU NEVŞEHİR 515 KONUT SATIŞI İLE EN AZ KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN İL OLDU.
Nevşehir 17.08.2020, 11:06
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı konut satış rakamları açıklanırken Aksaray, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin arasında bulunduğu Nevşehir 515 konut satışı ile en az konut satışı gerçekleştirilen il oldu. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de 515 konut satışı gerçekleştirilirken Kırıkkale’de bin 12, Aksaray’da bin 46, Niğde’de bin 93 ve Kırşehir’de ise 609 konut satışı gerçekleştirildi.