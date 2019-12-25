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Nevşehir’de telefon dolandırıcıları iş başında
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.
Nevşehir 25.12.2019, 10:23
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin Şanlıurfa’dan ikamet eden H.B. ve İ.B. olduğun tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.
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