Son Dakika
Nevşehir’de tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor
Nevşehir’de Kar Yağışının Ardından Soğuk Hava Nedeniyle Çatilarda Oluşan Buz Sarkıtları, İtfaiye Ekiplerince Temizlendi.
Nevşehir 11.02.2020, 12:16
Nevşehir’de kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizlendi.
Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla metrelerce yükseklikteki sarkıtları kırarak, çatıları arındırdı.
Kaldırımlarda yürüyen yayalar ve park halindeki araçlar içinde tehlike oluşturan ve bazı yerlerde boyları 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarının kırılma çalışmaları sırasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbirleri aldı.