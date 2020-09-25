Nevşehir’de Spor Dolu Gece

26 Eylül 2020 Cumartesi günü akşam saat 19.30’dan itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da başlayacak olan BeActive Gecesi’nde spor gösterileri, DJ performansları, gökyüzü aydınlatma Showları, halk oyunları ve lazer gösterileri yer alacak.

Başta gençler olmak üzere her yaştan kişinin aynı anda spor yaparak eğlenme fırsatı bulacağı gecede maske, mesafe ve hijyen tedbirleri üst seviyede tutulacak.

Çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmanın amaçlandığı programa dileyen herkes katılabilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’nin en önemli etkinliği olan BeActive Gecesi için tüm Nevşehirlilere çağrıda bulunarak birlikte spor yapmaya davet etti.