Nevşehir’de Son Yılların En Şiddetli Yağışı Etkili Oldu

Nevşehir il merkezinde akşam saat 18.00 sularında başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini arttırdı. Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerinin 3 saat içerisinde metrekareye düşen miktarını 35,6 kg olarak ölçümlediği yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın dolayısıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatı ile birlikte belediye ekipleri de seferber oldu. Nöbetteki personeller ile birlikte mesaiye yeniden çağrılan birçok personel iş makineleri ile birlikte doğal afetin yaşandığı yerlerde çalışma yaptı.

Yağış dolayısıyla ev ve işyeri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Arı: ”Belediyemizin tüm ekiplerine gerekli talimatları verdim. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürecek.” dedi.



