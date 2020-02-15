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Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
Nevşehir’de Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Kar Altında Yiyecek Bulmakta Zorluk Çeken Sokak Hayvanlarının Aç Kalmaması Ve Yaşamlarını Sürdürebilmesi Park Ve Bahçelerde Oluşturulan Beslenme Odaklarına Su, Yem Ve Mama Bırakıldı.
Nevşehir 15.02.2020, 10:46 15.02.2020, 15:05
Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına su, yem ve mama bırakıldı.
Özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, Nevşehir Belediyesi tarafından parklara yerleştirilen beslenme odaklarına yiyecek bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini söyledi.